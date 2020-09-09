В Абу-Даби готовы принять реванш Нурмагомедова с Макгрегором

Столица ОАЭ готова принять второй бой с участием Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, сообщает Give Me Sport.

Напомним, первый бой Нурмагомедов — Макгрегор состоялся в октябре 2018 года и завершился победой Хабиба. Россиянин победил досрочно в четвертом раунде и защитил пояс UFC в легком весе.

Россиянин проведет еще одну защиту чемпионского титула 24 октября на Бойцовском острове, его соперником будет американец Джастин Гэтжи.

6 июня Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры. В своем последнем поединке он выиграл у американца Дональда Серроне 19 января.