Уволенный из UFC Халид Муртазалиев подписал контракт с Bellator
10:00
Российский боец Халид Муртазалиев, который отбыл дисквалификацию за допинг, подписал контракт с американской организацией Bellator, сообщает ТАСС.
Муртазалиев был дисквалифицирован Американским антидопинговым агентством (USADA) на два года в октябре 2018 года после обнаружения в его допинг-пробах следов анаболического стероида дростанолона и его метаболитов.
Всего на счету спортсмена 14 побед и два поражения.
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