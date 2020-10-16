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Допинг

Уволенный из UFC Халид Муртазалиев подписал контракт с Bellator

10:00

Российский боец Халид Муртазалиев, который отбыл дисквалификацию за допинг, подписал контракт с американской организацией Bellator, сообщает ТАСС.

Муртазалиев был дисквалифицирован Американским антидопинговым агентством (USADA) на два года в октябре 2018 года после обнаружения в его допинг-пробах следов анаболического стероида дростанолона и его метаболитов.

Всего на счету спортсмена 14 побед и два поражения.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9732457

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