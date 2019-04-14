"Увидимся в сентябре". Нурмагомедов принял вызов Порье

Россиянин Хабиб Нурмагомедов поздравил американца Дастина Порье, который победил соотечественника Макса Холлоуэя на UFC 236 в бою за пояс временного чемпиона промоушена в легком весе. По мнению Хабиба, поединок был ничейным.

Напомним, что судьи выставили оценки - 49:46, 49:46, 49:46. Победитель этого боя получил право биться с непобежденным чемпионом легкого веса Нурмагомедовым.

– Я не согласен с судьями, который поставили 49:46, – написал Хабиб в Твиттере. – Я бы поставил ничью. Мое уважение обоим бойцам. Достижения Порье нельзя не брать во внимание. Поздравляю, Дастин. Увидимся в сентябре.