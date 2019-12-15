Усман нокаутировал Ковингтона на UFC 245 и защитил чемпионский пояс
09:49
Чемпион UFC в полулегком весе Камару Усман победил Колби Ковингтона на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе (США).
Усман нокаутировал своего соперника в пятом раунде. Еще после третьего рауда стало известно, что у Ковингтона сломана челюсть.
На счету нигерийца 16 побед и одно поражение. У американца 15 выигрышей, дважды он проиграл. Оба бойца заработают по 500 тысяч долларов. Камар Усман завоевал чемпионский пояс UFC в марте текущего года, победив единогласным судейским решением Тайрона Вудли.
На турнире UFC 245 состоялось еще два титульных боя. Аманда Нуньес победила Жермейн де Рандами, а Алекс Волкановски — Макса Холлоуэя.
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