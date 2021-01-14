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Уникальное видео из раздевалки Конора Макгрегора до и после боя с Хабибом

02:34
Конор Макгрегор.
Конор Макгрегор.
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В YouTube было опубликовано видео с уникальными кадрами из раздевалки Конора Макгрегора до и после боя с Хабибом Нурмагомедовым на UFC 229.

В видео примечательно, что Макгрегор до выхода на бой отрабатывал уход от правого оверхэнда, которым Нурмагомедов его в итоге и отправил в нокдаун (0:37 на видео). После поражения Макгрегор сидит подавленным в раздевалке. Рядом играет его сын, к которому весело обращается одна из подруг жены бойца.

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