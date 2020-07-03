Умер отец Хабиба Нурмагомедова

В Москве скончался отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Магомедович Нурмагомедов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Ему было 57 лет.

«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Абдулманап Нурмагомедов является заслуженным тренером России. За свою тренерскую карьеру он воспитал 18 чемпионов мира. По этому показателю тренер вошел в Книгу рекордов России.

В последние годы он возглавлял собственную школу и тренировал своего сына Хабиба Нурмагомедова.