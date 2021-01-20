Умар Нурмагомедов: «Верю, что стану чемпионом»

Российский боец Умар Нурмагомедов прокомментировал победу над казахстанцем Сергеем Морозовым в дебютном поединке в промоушене UFC.

Бой закончился во втором раунде после удушающего приема.

«Я счастлив, что смог завершить свой бой так же, как и Хабиб в своем дебюте. Я взволнован, потому что очень много работы впереди. Я только начал.

Никаких разочарований не было. Я понимал, что такие обстоятельства, которые не зависят ни от кого. Я ждал своего шанса. Очень рад, что смог выступить. Показать, то я могу и в стойке работать. Но, думаю, мне еще есть, куда расти. Очень много ошибок, над которыми надо работать.

Я верю, что стану чемпионом. Шаг за шагом приду к этому», — цитирует Умара Нурмагомедова MMA Junkie.