Умар Нурмагомедов планирует перейти в UFС в 2020 году

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова. заявил о намерении перейти в UFC в 2020 году.

— Да, планирую перейти в UFC в следующем году, — цитирует спортсмена ТАСС.

Ранее Умар Нурмагомедов в главном поединке турнира GFC в Ташкенте (Узбекистан) победил аргентинца Брайана Гонсалеса. Он одержал победу в первом раунде, проведя удушающий прием. Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе.