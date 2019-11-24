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Умар Нурмагомедов планирует перейти в UFС в 2020 году

04:59
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Умар Нурмагомедов, двоюродный брат российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова. заявил о намерении перейти в UFC в 2020 году.

— Да, планирую перейти в UFC в следующем году, — цитирует спортсмена ТАСС.

Ранее Умар Нурмагомедов в главном поединке турнира GFC в Ташкенте (Узбекистан) победил аргентинца Брайана Гонсалеса. Он одержал победу в первом раунде, проведя удушающий прием. Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7187551

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