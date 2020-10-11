Тагир Уланбеков дебютировал в UFC с победы над Бруну Силвой

Российский боец ММА Тагир Уланбеков победил бразильца Бруну Силву на турнире UFC Fight Night на «Бойцовском острове» недалеко от Абу-Даби (ОАЭ). Поединок проходил в рамках наилегчайшего веса (до 57,2 кг).

Россиянин одержал победу единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).

Для 29-летнего Уланбекова это дебют в UFC. В ММА рекорд бойца из команды Хабиба Нурмагомедова — 13 побед и 1 поражение. У 31-летнего Бруну Силвы — 0 побед и 3 поражения в UFC, в ММА — 10-6-2 (два боя завершились вничью).