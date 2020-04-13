Украинский боец: «Пришел в Bellator не для того, чтобы драться с русскими пацанами»

Украинский боец Bellator Ярослав Амосов в интервью «СЭ» заявил, что не намерен драться с россиянами.

— Нет ли вероятности, что вам могут дать в соперники Андрея Корешкова?

— Честно говоря, не знаю, как у него с боями, но это единственный боец, с которым мне не хотелось бы встречаться. Мы заочно знакомы, да и не для того я подписывался в американский промоушн, чтобы драться с русскими пацанами. С ним подраться хотелось бы меньше всего. Я где-то читал, что он того же мнения. Если это будет титул или претендентский бой, тогда возможно, а так не вижу смысла.

На счету 26-летнего Амосова 23 победы в 23 боях в ММА. В Bellator он провел четыре поединка. (Илья Андреев)

Полностью интервью с Амосовым — здесь.