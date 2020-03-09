Украинский боец Крылов рад обвалу нефти. Все дело в гонораре

Украинский боец UFC Никита Крылов доволен падением цен на нефть и курса рубля. По его словам, гонорар в рублях за предстоящий бой с Джонни Уокером существенно вырос.

«Значительную и приятную часть жизни я зависел от цен на уголь. Теперь из-за цен на нефть за неделю до боя мой гонорар в рублях вырос на 10 процентов за одну ночь», — написал Крылов в Instagram.

Никита Крылов — уроженец Луганской области, в последние годы проживает в Москве. За предыдущий бой с Гловером Тейшейрой в сентябре 2019 года он получил 95 тысяч долларов.