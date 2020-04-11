UFC выложил бой Федора. Емельяненко никогда не дрался в этой лиге и критиковал Дану Уайта

Официальный Youtube-канал UFC выложил один из лучших боев в карьере Федора Емельяненко — против бразильца Антонио Родриго Ногейры в финале Гран-при Pride 31 декабря 2004 года. Емельяненко тогда победил единогласным решением судей.

При этом Федор никогда не выступал в UFC — в отличие от Ногейры, который стал временным чемпионом промоушена в 2008 году. Федор — бывший чемпион Rings (2001-2002) и Pride (2003-2006) в тяжелом весе. Он неоднократно вел переговоры о переходе в UFC, но все они провалились. Емельяненко и президент UFC Дана Уайт периодически обменивались критикой в адрес друг друга.

На счету 43-летнего Емельяненко — 39 побед и 6 поражений в ММА. Сейчас он — боец лиги Bellator.