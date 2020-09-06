UFC Вегас 9: результаты предварительных боев

На турнире UFC Fight Night в Вегасе завершился предварительный кард.

Легчайший вес, до 61,2 кг: Хантер Азур (США) победил Коула Смита (Канада) судейским решением.

Наилегчайший вес, до 56,7 кг (женщины): Вивьен Арауджо (Бразилия) оказалась сильнее Монтаны Де Ла Росы (США) судейским решением.

Средний вес, 83,9 кг: Андре Мунис (Бразилия) победил Бартош Фабински (Польша) армбаром, 1-й раунд, 2:42.

Также в предварительном карде должен был пройти поединок в тяжелом весе между Александром Романовым (Румыния) и Маркусом Рожериу де Лимой (Бразилия), однако он был отменен из-за положительного теста на коронавирус у одного из бойца.

Главным поединком турнира станет бой Алистара Оверима (Нидерланды) и Аугусто Сакаи (Бразилия).