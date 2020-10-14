UFC предложил Макгрегору провести в январе бой против Порье

Бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье может пройти 23 января 2021 года, сообщает MMA Fighting.

Сам Макгрегор хотел бы провести матч-реванш с Порье, однако намерен это сделать в 2020 году, так как не хочет долго ждать. Руководство UFC не готово переносить дату из-за плотного графика. Ирландец объявлял, что поединок пройдет 12 декабря в Дублине.

В сентябре 2014 года бойцы уже встречались в октагоне — тогда победу одержал Макгрегор.

32-летний Макгрегор провел в UFC 26 поединков, выиграв 22 из них и потерпев четыре поражения. 31-летний Порье в 32 боях одержал 26 побед и шесть раз уступил.