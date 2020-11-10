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UFC подтвердил проведение боя Фелдер — дос Аньос

04:47
Афиша боя. Фото UFC.
Афиша боя. Фото UFC.
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Американский боец ММА Пол Фелдер проведет поединок против бразильца Рафаэля дос Аньоса, сообщает официальный Twitter UFC. Ранее от поединка отказался россиянин Ислам Махачев. Он заявил, что подхватил инфекцию.

Поединок Махачева и дос Аньоса должен был возглавить турнир UFC Vegas 14, который пройдет в ночь на 15 ноября. Теперь же главным поединком вечера станет бой дос Аньоса с Фелдером.

На счету 29-летнего Махачева 18 побед и 1 поражение в ММА (7-1 в UFC). Первоначально его бой с экс-чемпионом UFC в легком весе дос Аньосом должен был пройти 24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби, но тогда бразилец заразился коронавирусом. 35-летний Фелдер одержал 17 побед в ММА при пяти поражениях. У 36-летнего дос Аньоса 29 побед и 13 поражений.

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