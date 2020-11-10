Американский боец ММА Пол Фелдер проведет поединок против бразильца Рафаэля дос Аньоса, сообщает официальный Twitter UFC. Ранее от поединка отказался россиянин Ислам Махачев. Он заявил, что подхватил инфекцию.

From the broadcast booth to the Octagon...



The Irish ? rises to step up on five days notice vs RDA. #UFCVegas14 pic.twitter.com/b5USpHrBCX — UFC (@ufc) November 10, 2020

Поединок Махачева и дос Аньоса должен был возглавить турнир UFC Vegas 14, который пройдет в ночь на 15 ноября. Теперь же главным поединком вечера станет бой дос Аньоса с Фелдером.

На счету 29-летнего Махачева 18 побед и 1 поражение в ММА (7-1 в UFC). Первоначально его бой с экс-чемпионом UFC в легком весе дос Аньосом должен был пройти 24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби, но тогда бразилец заразился коронавирусом. 35-летний Фелдер одержал 17 побед в ММА при пяти поражениях. У 36-летнего дос Аньоса 29 побед и 13 поражений.