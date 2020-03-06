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UFC подтвердил бой Махачева с Эрнандесом

10:13
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Россиянин Ислам Махачев проведет поединок с американцем Александером Эрнандесом, сообщает UFC Russia.

Бой состоится в рамках UFC 249, который пройдет 18 апреля в Нью-Йорке.

27-летний Эрнандес занимает пятнадцатое место в рейтинге UFC. В последнем поединке он победил Франциско Триналдо.

Махачев занимает четырнадцатое место. Последний раз он выходил в октагон в сентябре 2019 года. Тогда он победил Дэви Рамоса.

В активе 28-летнего российского бойца 18 побед и 1 поражение в профессиональной карьере.

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