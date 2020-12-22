UFC планирует бой Миочича и Нганну на март. Победитель может сразиться с Джоном Джонсом

UFC планирует провести бой между чемпионом UFC американцем Стипе Миочичем (20-3) и камерунцем Франсисом Нганну (15-3) в марте, а победитель этого поединка может впоследствии встретиться с одним из лучших бойцов в истории ММА американцем Джоном Джонсом (26-1). Об этом в Twitter написал журналист ESPN Ариэль Хельвани.

«UFC хочет, чтобы Стипе Миочич защищал титул чемпиона в супертяжелом весе в бою против Франсиса Нганну в марте, — отметил Хельвани. — Решение еще не принято, но, как мне сказали, это определенно то, чего хочет промоушен. Источники говорят, что UFC идеальным видит сценарий, при котором победитель этого боя защищал бы пояс в бою с Джоном Джонсом летом».