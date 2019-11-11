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UFC не поддержал оскорбления Макгрегора в адрес Хабиба

12:39
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Вице-президент UFC Давид Шоу отметил, что организация не поддерживает негативные высказывания ирландца Конора Макгрегора в адрес соперников.

— Мы как организация точно не говорим бойцам, что они могут говорить, а что — нет, — цитирует ТАСС Шоу. — Конор — замечательный промоутер, он многое сделал не только для раскрутки себя, но и для вида спорта в целом. Но UFC не поддерживает мнения и комментарии, которые унижают соперников.

На пресс-конференции в Москве назвал трусом чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7097378

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