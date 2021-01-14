UFC не будет наказывать бойцов за употребление марихуаны

Промоушен UFC и Антидопинговое агентство США (USADA) больше не будут карать бойцов за положительный тест на психоактивное вещество тетрагидроканнабинол (ТГК), который содержится в каннабисе, «если не существует дополнительных доказательств того, что спортсмен намеренно использовал его для повышения своих результатов», сообщает MMA Junkie.

При этом бойцам все еще не будет позволено выступать под воздействием марихуаны, но в данном вопросе, UFC и представители USADA, будут полагаться на визуальные признаки состояния спортсмена и проводить уточняющие когнитивные тесты.

Также важно отметить, что изменения в политике USADA не повлияет напрямую на те правила, которыми руководствуются атлетические комиссии различных штатов, поэтому у бойцов не будет полного карт-бланша на использование марихуаны после введения поправок.