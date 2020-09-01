UFC хочет устроить реванш между Масвидалем и Диасом

UFC рассчитывает организовать реванш между Хорхе Масвидалем и Нейтом Диасом, сообщил ESPN президент UFC Дана Уайт?. Лига хочет устроить этот бой 12 декабря на шоу UFC 256. В реванше заинтересованы оба бойца.

Первый поединок между Масвидалем и Диасом — за пояс BMF («Baddest Motherfucker») — состоялся 2 ноября 2019 года на турнире UFC 244. Масвидаль победил техническим нокаутом — врач не разрешил Диасу продолжать бой после третьего раунда из-за рассечения.

На счету 35-летнего Масвидаля 35 побед и 14 поражений в ММА (14-8 в UFC). У 35-летнего Диаса 20 побед и 12 поражений в ММА (18-11 в UFC).