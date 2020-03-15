UFC Fight Night 170: прямая трансляция

В ночь на 15 марта в столице Бразилии — Бразилиа — проходит турнир UFC Fight Night 170. Из-за ограничительных мер, связанных с эпидемией коронавируса, шоу проводится без зрителей. Основной кард стартует в 01.00 (мск). В главном бою вечера сразятся легковесы Кевин Ли (США) и Чарльз Оливейра (Бразилия). Также на турнире состоится бой полутяжеловесов Джонни Уокера (Бразилия) и Никиты Крылова (Украина).

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на канале UFC ТВ (доступен на видеосервисе More TV, мультимедийной платформе Wink, для абонентов интерактивного ТВ от Ростелеком и Триколор ТВ).