Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

UFC Fight Night 170: прямая трансляция

00:55
Кевин Ли и Чарльз Оливейра. Фото MMA Mania
Кевин Ли и Чарльз Оливейра. Фото MMA Mania

В ночь на 15 марта в столице Бразилии — Бразилиа — проходит турнир UFC Fight Night 170. Из-за ограничительных мер, связанных с эпидемией коронавируса, шоу проводится без зрителей. Основной кард стартует в 01.00 (мск). В главном бою вечера сразятся легковесы Кевин Ли (США) и Чарльз Оливейра (Бразилия). Также на турнире состоится бой полутяжеловесов Джонни Уокера (Бразилия) и Никиты Крылова (Украина).

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на канале UFC ТВ (доступен на видеосервисе More TV, мультимедийной платформе Wink, для абонентов интерактивного ТВ от Ростелеком и Триколор ТВ).

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир