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Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

UFC Fight Night 164 в Сан-Паулу: видеообзор боев

13:00
В Сан-Паулу прошел турнир UFC Fight Night 164.

Ян Блахович (Польша) победил Роналду Соузу (Бразилия) раздельным решением судей.

Маурисио Руа (Бразилия) и Пол Крейг (Шотландия) не выявили победителя — ничья после раздельного решения судей.

Джеймс Краус (США) нокаутом в первом раунде победил Серхио Мораеса (Бразилия).

Франсиско Триналду (Бразилия) победил Бобби Грина (США) единогласным решением судей.

Дуглас Силва де Андраде (Бразилия) победил Ренана Барау (Бразилия) единогласным решением судей.

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