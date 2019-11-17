UFC Fight Night 164 в Сан-Паулу: видеообзор боев
13:00
В Сан-Паулу прошел турнир UFC Fight Night 164.
Ян Блахович (Польша) победил Роналду Соузу (Бразилия) раздельным решением судей.
Маурисио Руа (Бразилия) и Пол Крейг (Шотландия) не выявили победителя — ничья после раздельного решения судей.
Джеймс Краус (США) нокаутом в первом раунде победил Серхио Мораеса (Бразилия).
Франсиско Триналду (Бразилия) победил Бобби Грина (США) единогласным решением судей.
Дуглас Силва де Андраде (Бразилия) победил Ренана Барау (Бразилия) единогласным решением судей.
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