UFC до конца года расстанется с 60 бойцами

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что 60 бойцов покинут организацию к концу 2020 года.

— Уйдет не только Йоэль Ромеро, — цитирует MMAJunkie Уайта. — Вероятно, нас покинут 60 бойцов перед первой половиной следующего года. Предстоят серьезные изменения в ростере. В ближайшие несколько недель вы увидите многие имена в новостях. Иногда приходится принимать непростые решения.

Ранее стало известно, что UFC освободила от контракта 43-летнего бойца Йоэля Ромеро, у которого оставалось еще три поединка по договору с организацией.