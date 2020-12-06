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UFC до конца года расстанется с 60 бойцами

10:37
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Президент UFC Дана Уайт сообщил, что 60 бойцов покинут организацию к концу 2020 года.

— Уйдет не только Йоэль Ромеро, — цитирует MMAJunkie Уайта. — Вероятно, нас покинут 60 бойцов перед первой половиной следующего года. Предстоят серьезные изменения в ростере. В ближайшие несколько недель вы увидите многие имена в новостях. Иногда приходится принимать непростые решения.

Ранее стало известно, что UFC освободила от контракта 43-летнего бойца Йоэля Ромеро, у которого оставалось еще три поединка по договору с организацией.

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