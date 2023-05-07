UFC 288: Стерлинг победил Сехудо и другие результаты турнира
В Ньюарке, США, 6 мая завершился турнир UFC 288, в главном бою которого Алджамейн Стерлинг (23-3) победил Генри Сехудо (16-3) раздельным решением судей. Приводим результаты всех боев турнира.
Основные бои:
Легчайший вес (бой за титул): Алджамейн Стерлинг (США) победил Генри Сехудо (США) — Раздельное решение судей (47-48, 48-47, 48-47).
Полусредний вес: Белал Мухаммад (США) победил Гилберта Бернса (Бразилия) — Единогласное решение судей (50-45, 49-46, 49-46).
Минимальный вес: Янь Сяонань (Китай) победила Джессику Андраде (Бразилия) — TKO, 1-й раунд.
Полулегкий вес: Мовсар Евлоев (Россия) победил Диего Лопеса (Бразилия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 30-27).
Полулегкий вес: Шарль Журден (Канада) победил Крона Грейси (Бразилия) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).
Предварительные бои:
Легкий вес: Мэтт Фревола (США) победила Дрю Добера (США) — TKO, 1-й раунд.
Полутяжелый вес: Кеннеди Нзечукву (Нигерия) победил Девина Кларка (США) — Сабмишн, 2-й раунд.
Полусредний вес: Калин Уильямс (США) победил Роландо Бедоя (Перу) — Раздельное решение судей (27-30, 29-28, 29-28).
Минимальный вес: Вирна Яндироба (Бразилия) победила Марину Родригес (Бразилия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 30-27).
Ранние предварительные бои:
Тяжелый вес: Паркер Портер (США) победил Бракстона Смита (США) — TKO, 1-й раунд.
Средний вес: Икрам Алискеров (Россия) победил Фила Хоуса (США) — KO, 1-й раунд.
Средний вес: Клаудио Рибейро (Бразилия) победил Джозефа Холмса (США) — TKO, 2-й раунд.