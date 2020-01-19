UFC 246: видеообзор главных боев турнира

В Лас-Вегасе прошел турнир UFC 246.

В главное бою вечера ирландец Конор Макгрегор победил американца Дональда «Ковбоя» Серроне. Поединок был остановлен в первом раунде на 40-й секунде после того, как Макгрегор нокаутировал Серроне. Это был первое выступление ирландца в UFC после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года.

Конор Макгрегор (Ирландия) vs Дональд Серроне (США) — победа нокаутом в первом раунде

Алексей Олейник (Россия) vs Морис Грин (США) — победа болевым приемом во втором раунде

Содик Юсуфф (Нигерия) vs Андрэ Фили (США) — победа единогласным решением судей

Диего Феррейра (Бразилия) vs Энтони Петтис (США) — победа удушающим приемом во втором раунде

Аскар Аскаров (Россия) vs Тим Эллиотт (США) — победа единогласным решением судей