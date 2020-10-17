Уайт готов организовать бой Макгрегора и Порье

Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что Конор Макгрегор и Дастин Порье дали устное согласие на реванш, и теперь бойцам лишь осталось поставить свои подписи.

«Конор сказал «да», и Дастин сказал «да». Так что дело лишь осталось в том, чтобы подписать контракт», — цитирует Уайта MMA Junkie.

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор написал в Twitter, что согласен на бой с Дастином Порье 23 января 2021 года. Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил ESPN, что эту дату ему предложила лига.