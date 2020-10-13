«У Штыркова банка летает». В АСА объяснили выбор соперника для Исмаилова

Президент АСА Алексей Яценко в интервью «СЭ» рассказал, почему именно Иван Штырков (17-1-1) стал следующим соперником Магомеда Исмаилова (16-2-1). Бой состоится 12 декабря на турнире АСА 115.

— Почему именно этот бой — именно Штырков — Исмаилов?

— Потому что Мага, как он сам заявил, сейчас в космосе. Его популярность очень высока. Но, по нашему мнению, Штырков тоже достаточно заметная фигура на небосклоне российского ММА. Поэтому бой актуален, мне кажется. Это будет такое здоровое противостояние. Мне лично еще нравятся их прозвища: Лысый Хищник против Уральского Халка. Звучит привлекательно.

— Сложно ли было договориться с Иваном? Он боец из RCC.

— Переговоры не были сложными. Были сложности разве что по поводу его действующего контракта с Rizin. Важно было, чтобы они не препятствовали проведению этого боя. А по поводу RCC даже разговора не было. Думаю, если бы он был боец RCC на контракте, он бы даже с нами переговоры не вел. Много было разговоров в СМИ о том, что Иван — домашний боец. Я считаю, он уже давно вырос, должен выступать за пределами своего региона. Он и в Японии уже дрался, и с нами контракт подписал. Он хочет больших боев, жаждет продвижения дальше. Поэтому бой, мне кажется, достаточно актуален и интересен.

— Вы подписали контракт на один бой?

— Да, потому что, как я уже говорил, у него действующий контракт с Rizen.

— Все думали, что следующим соперником станет Крис Ханикатт.

— Мы тогда с вами пообщались, я назвал это имя. Потом пришел Магомед и сказал: «Ты назвал это имя, я хочу с ним драться». И пресса все подхватила, что этот бой уже состоится... А я просто сказал тогда, что для меня это был бы хороший бой. Но никто из ACA не говорил, что этот бой непременно будет. Мы рассуждали внутри коллектива о том, какой бой зашел бы хорошо. И в какой-то момент пришли к выводу, что бой Исмаилов — Штырков зайдет гораздо лучше, чем бой с Ханикаттом.

— Насколько Штырков способен составить конкуренцию Исмаилову? После поражения от Эномото многие усомнились в его уровне.

— Любовь и ненависть народа переменчива. Когда побеждаешь, все говорят, что сильнее тебя чемпиона нет. Проиграл раз — ты сразу мешок из мешков. Каждый боец это знает. Я не стал бы ставить штампы, что Иван не в состоянии устраивать великие бои и не в состоянии побеждать сильных соперников. Хотя, наверняка, после победы над Александром Емельяненко фаворитом будет Исмаилов. Но я считаю Ивана очень сильным соперником: он и борцовской техникой владеет, у него самбистская база. Как говорят в народе, у него «банка летает» — может и ударить.

— Где пройдет этот бой?

— В России. Город объявим позже. Ситуация с коронавирусом меняется каждый день. Также позже скажем и относительно присутствия зрителей. (Илья Андреев)