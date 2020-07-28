«У него проблемы с коленями». Друг Александр Емельяненко объяснил, почему тот не борется

Боец клуба «Ахмат», друг и секундант Александра Емельяненко — Абдурахман Дудаев — рассказал, по какой причине тот не может побороться.

24 июля 38-летний Емельяненко (28-8-1) проиграл техническим нокаутом 34-летнему Магомеду Исмаилову (16-2-1) на турнире АСА 107.

— Еме сейчас полных 38 лет, — сказал Дудаев. — И за эти полных 38 лет он мало внимания уделял борьбе. Сейчас, думаю, все так же будет. У него просто проблемы с коленями. У него мениски, связки — все разорваны. Он не может согнуть [колени]. Из-за этого. В основном, в этом дело — старые травмы [мешают ему бороться]. В последнем бою, когда он вставал, то не мог колени до конца разогнуть. Были моменты. (Илья Андреев)