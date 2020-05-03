«У меня почти нет уважения к его деятельности». Боб Арум раскритиковал Дану Уайта

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум раскритиковал стремление босса UFC Даны Уайта возобновить проведение турниров, несмотря на карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.

— Я просто надеюсь, что они не будут ставить под угрозу безопасность всех участников, — цитирует Арума Boxing Scene. — Но это безответственное поведение, оно не принесет ничего хорошего.

Что касается нас, то мы смотрим в сторону Невады и Калифорнии. Мы также ведем диалог с Атлетической комиссией Техаса. Мы устроим турнир только в том случае, если обеспечим безопасность бойцов и всех остальных участников. Кроме того, проведение мероприятия должны одобрить медицинские власти.

Мы не будем такими безответственными, как Дана Уайт. Я не хочу, чтобы в наши дела вмешивалась политика. У меня почти нет уважения к Дане и его деятельности.