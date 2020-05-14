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У Абдулманапа Нурмагомедова проблемы с сердцем, в среду ему сделали операцию

11:29
Абдулманап Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Абдулманап Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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У Абдулманапа Нурмагомедова, тренера и отца российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, проблемы с сердцем, сообщил дагестанский комментатор Рамазан Рабаданов.

Абдулманап Нурмагомедов с&nbsp;сыном Хабибом.Отец Хабиба — в реанимации. За него молится весь бойцовский мир — даже Макгрегор

— Вчера ему сделали операцию на сердце, — приводит РБК слова Рабаданова. — Летом он лечился в Германии, у него сердце слабое. На фоне пневмонии, видимо, осложнение. В каком состоянии — пока никаких данных нет. Что было у него — никто не знает, известно только то, что операцию сделали вчера.

13 мая источник в Дагестане, близкий к ситуации, сообщил «СЭ», что Нурмагомедов — в коме.

Поздно вечером 13 мая телеграм-канал Baza сообщил, что Нурмагомедов вышел из комы, а его состояние оценивается, как тяжелое, но стабильное. Однако буквально черед 40 минут телеграм-канал Mash (у них с Baza один владелец) дал новость о том, что у отца Хабиба — инсульт, а из комы он не выходил.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/5ebcf7339a794768e1d9efd0

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