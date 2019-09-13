«Тяжело в учении, легко в бою!» Волков готовится к поединку с Дос Сантосом

Боец ММА Александр Волков рассказал о ходе подготовки к предстоящему бою с Джуниором Дос Сантосом.

— Подготовка к бою в самом разгаре! — написал Волков в своем Instagram. — Сегодня спарринги дались особенно тяжело, но как говорится: «Тяжело в учении, легко в бою!»

Поединок между Волковым и Дос Сантосом станет главным событием турнира UFC Fight Night 163, который состоится 9 ноября в Москве.