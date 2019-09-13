«Тяжело в учении, легко в бою!» Волков готовится к поединку с Дос Сантосом
19:11
Боец ММА Александр Волков рассказал о ходе подготовки к предстоящему бою с Джуниором Дос Сантосом.
— Подготовка к бою в самом разгаре! — написал Волков в своем Instagram. — Сегодня спарринги дались особенно тяжело, но как говорится: «Тяжело в учении, легко в бою!»
Поединок между Волковым и Дос Сантосом станет главным событием турнира UFC Fight Night 163, который состоится 9 ноября в Москве.
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