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«Тяжело в учении, легко в бою!» Волков готовится к поединку с Дос Сантосом

19:11
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Боец ММА Александр Волков рассказал о ходе подготовки к предстоящему бою с Джуниором Дос Сантосом.

— Подготовка к бою в самом разгаре! — написал Волков в своем Instagram. — Сегодня спарринги дались особенно тяжело, но как говорится: «Тяжело в учении, легко в бою!»

Поединок между Волковым и Дос Сантосом станет главным событием турнира UFC Fight Night 163, который состоится 9 ноября в Москве.

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