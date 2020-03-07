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Турнире ММА в Черкесске закончился массовой дракой. Видео

21:28

После поединка Джаддала Алибекова из Чечни и Алима Гугова из КБР началась массовая потасовка, информирует «Регион online». Фанаты кабардино-балкарского бойца решили оспорить судейское решение о победителе. Требования покинуть октагон мужчинами полностью игнорировались, они толпой набросились на судью и службу безопасности.

После поединка Джаддала Алибекова из Чечни и Алима Гугова из КБР началась массовая потасовка. Как стало известно «Регион online», фанаты кабардино-балкарского бойца решили оспорить судейское решение о победителе. Читайте новость «Регион online» по ссылке в шапке профиля, сторис или жмите «Подробнее». #дагестан#махачкала#дербент#каспийск#буйнакск#рсо#севернаяосетия#владикавказ#ингушетия#назрань#магас#кбр#нальчик#кчр#черкесск#скфо#кавказ#news_r#регионonline

Публикация от Регион Online (@news_r.ru)

Дополнительная информация:

https://news-r.ru/news/kabardino_balkar_republic/459217/

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