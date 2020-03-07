Турнире ММА в Черкесске закончился массовой дракой. Видео

После поединка Джаддала Алибекова из Чечни и Алима Гугова из КБР началась массовая потасовка, информирует «Регион online». Фанаты кабардино-балкарского бойца решили оспорить судейское решение о победителе. Требования покинуть октагон мужчинами полностью игнорировались, они толпой набросились на судью и службу безопасности.