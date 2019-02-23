Турнир UFC в Махачкале или Грозном. Возможно ли это?

Вице-президент UFC Андрей Громковский не исключил возможности проведения турнира UFC на Кавказе.

– Когда проведете турнир в Махачкале или Грозном?

– Чтобы не вызывать ложных ожиданий, обычно отвечаю на этот вопрос взвешенно, по отношению к любому городу, – сказал Громковский в интервью Octagon TV. – В России прекрасных городов много, а мы проводим всего несколько мероприятий в год. Мы смотрим на города с точки зрения многих факторов: транспортная доступность, наличие арен, интерес местного населения. Надеюсь, у нас будет возможность провести мероприятие на Кавказе или на Юге России. Во всяком случае, мы будем стараться, чтобы мероприятие UFC проводилось ближе к тем регионам, в которых к нему есть повышенный интерес – как в Дагестане и Чечне.

15 сентября в московском СК "Олимпийский" состоялся первый турнир UFC на территории России, на трибунах собралось 22 тысячи зрителей. Второй российский турнир UFC пройдет в Санкт-Петербурге в СК "Юбилейный" 20 апреля этого года. (Илья Андреев)