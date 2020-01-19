Турнир по джиу-джитсу закончился массовой дракой
15:48
Турнир по джиу-джитсу среди детей и взрослых завершился дракой, сообщает BJJ Freaks. Во время соревнований Moscow Winter BJJ Cup в Красногорске неожиданно началась потасовка.
Одного из участников драки били ногами по голове несколько человек. Дерущихся пытались разнять, однако это привело лишь к увеличению количества участников конфликта. О причинах начала драки на данный момент неизвестно.
В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили «Рен ТВ», что по факту произошедшего проводится проверка.
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