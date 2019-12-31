Туменов признан лучшим бойцом года в лиге АСА

Чемпион АСА в полусреднем весе (до 77,1 кг) Альберт Туменов признан бойцом года в лиге, сообщил основатель промоушена Майрбек Хасиев на своей странице в Instagram.

28-летний Туменов в 2019 году провел два боя, победив Мурада Абдулаева и Беслана Ушукова. Всего на его счету 22 победы и 4 поражения в ММА.

Лучшим боем года стал поединок между Маратом Балаевым и Салманом Жамалдаевым, прошедший 16 марта на турнире ACA 93 в Санкт-Петербурге. Жамалдаев победил единогласным решением судей, при этом 43-летний Балаев почти пять раундов дрался со сломанной ногой.

Премия за лучший нокаут года досталась Арману Оспанову из Казахстана, который 27 апреля в Москве на шоу АСА 95 нокаутировал ударом коленом в прыжке Лом-Али Эскиева.

Лучшим сабмишеном года признан рычаг колена из положения из-за спины в исполнении Хусейна Шайхаева в бою с Ержаном Эстановым 29 ноября на турнире ACA 102 в Алма-Ате.

Открытием года стал Шамиль Шахбулатов, который в 2019 году нокаутировал Дилено Лопеса и Расула Мирзаева.

Как отмечается в пресс-релизе АСА, при определении лауреатов использовались три критерия: мнение болельщиков, мнение экспертов, мнение руководства лиги. Победители в каждой номинации получат по 10 тысяч долларов.