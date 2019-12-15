«Тройной клоун, где ты?» Ян бросил вызов Сехудо

Российский боец ММА Петр Ян вызвал на бой американца Генри Сехудо после того, как победил еще одного представителя США Юраю Фейбера на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе (США). Он назвал Сехудо «тройным клоуном».

— Я очень рад, что победил, — цитирует россиянина MMA Fighting. - Надеюсь, что с сегодняшнего дня фанаты Юраи станут моими фанатами. Я хочу провести следующий бой за титул против Сехудо. Тройной клоун? Где тройной клоун?

32-летний Генри Сехудо одержал 15 побед в ММА при двух поражениях. В своем последнем поединке 8 июня он победил Марлона Мораеса. Из-за травмы плеча он не сможет участвовать в боях до конца 2020 года.

Для Яна это шестая победа в шести поединках под эгидой UFC. Россиянин получит 122 тысячи долларов за бой. Гонорар Фейбера составит 250 тысяч.