Третий бой Кормье и Миочича состоится на UFC 252

Турнир UFC 252 возглавит титульный бой в тяжелом весе между американцем Даниэлем Кормье и его соотечественником Стипе Миочичем, сообщает MMA Fifgting. Мероприятие состоится 16 августа.

Напомним, что ранее тяжеловесы провели два поединка. В первом матче, состоявшемся в июле 2018 года на UFC 226 в Лас-Вегасе, Даниэль Кормье нокаутировал Стипе Миочича уже в первом раунде и отобрал у него титул в тяжелом весе. Спустя год, 17 августа на UFC 241 в Анахайме, Миочич вернул себе чемпионский пояс, финишировав Кормье техническим нокаутом в четвертом раунде.

Остальные бои турнира будут объявлены позднее.