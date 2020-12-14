Тренер Забита назвал самого талантливого бойца Дагестана

Главный тренер клуба Dagestan Fighter, тренер бойца UFC Забита Магомедшарипова Мансур Учакаев рассказал в интервью «СЭ», что считает самым талантливым бойцом Дагестана 25-летнего Мурада Рамазанова.

«Если я скажу, что он самый талантливый среди всех моих учеников, этого будет мало, — сказал Учакаев. — Он, наверное, самый талантливый среди всех дагестанских бойцов. Не хочу его сглазить, но он очень талантливый. Он как Хабиб. У него сумасшедшая самооценка. У него есть природное качество — дух чемпиона у него сумасшедший. Если он на тренировке проиграл, потом не успокоится: пока у этого человека не выиграет. И интеллект у него очень сильный. Он даже поталантливее, чем Забит».

«Мурд — греко-римский боец. Ко мне он пришел в 16 лет, — отметил тренер. Его привел ко мне Тимур Валиев, он его двоюродный брат. Сейчас он и боксирует, и грэпплинг у него сумасшедший. Если сможем правильно довести его до UFC, думаю, он там сможет стать чемпионом надолго. Когда планируем в UFC? Сейчас пару боев проведем (в One) и перейдем. У него менеджер Али Абдель-Азиз».

«Мне кажется, прямо сейчас он даже у Камару Усмана сможет выиграть. По крайней мере, в спарринге», — добавил Учакаев.

Рамазанов выступает в полусреднем весе. На его счету 9 побед в 9 боях. Два последних поединка провел в сингапурской лиге One Championship. (Илья Андреев)