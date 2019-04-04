Тренер Волкова рассказал о проблемах бойца со здоровьем

Тарас Кияшко, тренер российского бойца Александра Волкова, рассказал о проблемах подопечного со здоровьем.

– Проблемы со здоровьем есть, но зачем их афишировать. Это не какая-то болезнь. Это связано с травмой, скажем так. Оно у Саши периодически возникает. Получилось то, что получилось. Мы очень расстроены, потому что четыре с половиной месяца подготовки – коту под хвост. То, что пишут про допинг – бред. У нас на заборе напишут – все верят.

– Откуда взялась новость про допинг?

– Это надо спросить у тех, кто написал об этом. Откуда это у них родилось? Не знаю. Мы не отвечали никому на вопрос о проблемах Саши, потому что не имели права говорить об этом по контракту. Если отменяется бой или какой-то спортсмен снимается, то об этом первыми должна сообщать организация. Мы ничего никому не сообщали.

– Какие планы у Александра?

– Сейчас Александру нужно сделать паузу, отдохнуть. Потом мы вернемся. (Михаил Потапов)

3 апреля Волков снялся с турнира UFC Fight Night в Санкт-Петербурге. Вместо него на бой с Алистаром Оверимом выйдет Алексей Олейник.