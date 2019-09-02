Тренер Порье считает, что Хабиб проиграет в четвертом раунде

Фил Дару, тренер временного чемпиона UFC Дастина Порье, поделился ожиданиями от боя американца с чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

— В данный момент Порье — один из лучших боксеров в ММА, — цитирует Bloody Elbow Дару. - Мы не собираемся просто приспосабливаться к сильным сторонам Хабиба. Порье должен быть готов физически, так как ждем много борьбы. Думаю, что он финиширует Хабиба в четвертом раунде. Хотим измотать его. Порье поднимется с партера и будет постоянно наносить удары по Хабибу.

Титульный бой пройдет в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября. Хабиб завоевал чемпионский пояс в апреле 2018 года в бою с Элом Яквинтой, после чего защитил его в поединке с Конором Макгрегором.