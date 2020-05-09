Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску

Тренер по ММА из Санкт-Петербурга оказался в центре скандала в Крыму. Как сообщает Forpost, мужчина напал на продавщицу магазина, которая потребовала его надеть медицинскую маску. Тренер вышел на улицу, а его спутница начала конфликтовать с сотрудницами магазина.

Продавщица вышла на улицу и попросила мужчину успокоить ее. Однако он вернулся и ударил продавщицу.

— Он стал кричать и плюнул мне в лицо, и сразу они быстро стали выходить. Я кинула им под ноги банку с консервированными помидорами, догнала его, и сказала, чтобы он ждал, что я буду вызывать полицию. Он начал бить меня кулаком по лицу, по голове, бил ногами, коленями, — сказала пострадавшая Гузель Окорокова. — В госпитализации отказали из-за ситуации с коронавирусом. Я все понимаю — это вынужденная мера. Сейчас я дома на больничном. У меня гематомы на лице и животе. Когда уколы отошли, голова начала болеть, тошнило и голова кружилась, грудь сильно болела, было тяжело дышать.