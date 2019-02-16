Тренер Харитонова сообщил о желании бойца провести повторный бой с Митрионом

Россиянин Сергей Харитонов может провести повторный бой с американцем Мэттом Митрионом, сообщил тренер спортсмена Руслан Кривуша. Напомним, что поединок, который прошел сегодня, был признан несостаявшимся.

Американский боец на 15-й секунде попытался нанести удар ногой, но случайно попал в пах сопернику. Россиянин оказался на полу, на котором пролежал несколько минут, а его лицо было наполнено болью.

– Сергей был отлично готов к Митриону, – приводит ТАСС слова Кривуши. – Жаль, что подобное произошло. В будущем мы, конечно, хотели бы провести этот поединок. Сергей сейчас попытался ходить, но болевые ощущения остаются. Посмотрим, что скажут врачи.

В активе 38-летнего Харитонова 28 побед и 6 поражений, у 40-летнего Матриона 13 побед и 6 поражений.

Митрион ударил Харитонова в пах и бой признали несостоявшимся. Видео