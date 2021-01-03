Тренер Емельяненко: «Федор многое взял у Роя Джонса»

Бои бывшего чемпиона мира по боксу в нескольких весовых категориях Роя Джонса сказались на ударной технике Федора Емельяненко. Об этом в интервью «СЭ» рассказал Александр Мичков, тренировавший Емельяненко с 2000 по 2016 годы.

— Через два года после того, как Федя начал со мной работать, я сказал ему: «Посмотри, как работает Рой Джонс-младший, как он передвигается, под каким углом делает удары». Федя посмотрел и резко обогатил свой арсенал, — сказал Мичков.

— То есть Рой Джонс — любимый боксер Федора?

— Не могу сказать, что любимый, но он сто процентов многое взял от Роя Джонса.

На счету 44-летнего Емельяненко 39 побед и 6 поражений в ММА. Он был чемпионом Rings и Pride в тяжелом весе. (Илья Андреев)

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