Тренер Царукяна: «Арману нужно пройти барьер в лице Оливейры для реванша с Махачевым»

Сергей Торосян, тренер Армана Царукяна, оценил возможность реванша своего подопечного с Исламом Махачевым.

«После своего поединка бойцы выросли, что Царукян, что Махачев, — цитирует MMA.Metaratings.ru Царукяна. — Кто настолько, покажет только реванш. Я считаю, что реванш обязательно нужен. Он может быть только боем за титул. Надеюсь, что Ислам сохранит титул к моменту, когда у Армана будет возможность его оспорить. Для того, чтобы подраться за пояс UFC, Царукяну нужно пройти барьер в лице Чарльза Оливейры. Преодолев его, можно с уверенностью говорить о поединке за титул».

Царукян победил Жуакина Силву (12-4) техническим нокаутом в третьем раунде на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США. После победы Царукян вызвал на бой Махачева.

Махачев победил Царукяна единогласным решением весной 2019 года.