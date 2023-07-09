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Сегодня, 14:50

Тренер Царукяна назвал самый актуальный бой для Махачева

Алина Савинова
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Сергей Торосян, тренер легковеса Армана Царукяна, оценил вероятность реванша между своим подопечным и чемпионом UFC Исламом Махачевым.

«Очень сильно сомневаюсь, что бой Армана и Ислама состоится в ближайшее время. Мне бы хотелось, чтобы Царукян провел еще один-два боя перед поединком за звание чемпиона. Самым актуальным поединком для Махачева является встреча с Волкановски. Со всеми остальными, так или иначе, вопросы закрыты. Только Царукян и Волкановски, но Арману еще нужно провести один-два боя», — цитирует Торосяна Metaratings.ru.

Махачев должен выступить на турнире UFC 294 в Абу-Даби, который запланирован на октябрь. На счету 31-летнего бойца 24 победы и 1 поражение в ММА.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/trener-carukyana-nazval-samyi-aktualnyi-poedinok-dlya-makhacheva-264774/
Арман Царукян
Ислам Махачев
ММА
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