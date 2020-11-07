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«Вернется сильнее!» Менеджер Хабиба поддержал Трампа после поражения на выборах президента США

21:29
Instagram Ризвана Магомедова.
Instagram Ризвана Магомедова.
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Ризван Магомедов, менеджер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, высказался в поддержку президента США Дональда Трампа после новости о его поражении на выборах.

«Вернется сильнее!» — написал Магомедов в stories Instagram.

По сообщениям американских СМИ, новым президентом США станет Джо Байден. Сам Байден также объявил о своей победе. Трамп, в свою очередь, считает, что он является победителем и заявил, что готов отстаивать свою точку зрения в суде.

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