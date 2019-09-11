Тони Фергюсон: «Вижу много дыр в стиле Хабиба»

Американский боец ММА Тони Фергюсон рассказал о своем отношении к чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

— Я вижу много дыр в его стиле, — цитирует MMA Fighting Фергюсона. — Но у него высококвалифицированная команда, и они, конечно, понимают, что с этим делать. Они подумают и постараются залатать эти дыры. В следующем бою, вероятно, выйдет один из лучших Хабибов, которых когда-либо видели. Так что они определенно собираются залатать множество дыр в его стиле.

Ранее сообщалось, что Фергюсон может стать следующим соперником Хабиба. В своем последнем поединке россиянин победил Дастина Порье.