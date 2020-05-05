Американский боец ММА Тони Фергюсон поделился ожиданием от поединка с Джастином Гэтжи, который состоится на турнире UFC 249 9 мая. Фергюсон сравнил Гэтжи с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, с которым изначально должен был драться на турнире, однако поединок сорвался из-за пандемии коронавируса.

— Джастин Гэтжи — не ламер (плохо умеющий обращаться с компьютером человек, — прим. «СЭ»), как Хабиб, — приводит Allboxing слова Фергюсона. — Он выйдет и покажет технику и выностивость. Джастин тренируется в Денвере на высоте одной мили (около 1,6 км — прим. «СЭ»), так что он отлично подготовится к поединку. Гэтжи — сильный соперник, ничего плохого о нем сказать не могу, уважаю его. У него крепкая голова, но ему предстоит тяжелый бой со мной. Думаю, мы оба неплохо подготовились.

Поединок Фергюсона (25-3) и Гэтжи (21-2) пройдет в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США).