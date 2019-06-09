Тони Фергюсон: "Если Порье не справится, я надеру задницу Хабибу"

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон намерен бросить вызов Хабибу Нурмагомедову. 35-летний американец заявил об этом после победы над Дональдом Серроне на турнире UFC 238.

– У меня 12 побед подряд, – цитирует MMAJunkie Фергюсона. – Не знаю, что мне еще нужно сделать, чтобы биться за титул. Я устал от ходьбы по кругу. Я хочу быть чемпионом. Если Дастин Порье не справится с Хабибом, я это сделаю. Хабибу нужно надрать задницу. И я готов. Дастин много борется у канатов. Ему нужно оторваться от них. Я в тренировках никогда к ним не прижимаюсь. Если прижимаешься, Хабиб тебя убьет. Если бы я с ним сражался, я бы бросил его на пол и победил в стиле самбо.

Оказался он живой! Тони Фергюсон вернулся с победой над Серроне