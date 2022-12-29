Тим Цзю: «Я набрал сумасшедшую форму и был готов шокировать мир»

Обязательный претендент на титулы в первом среднем весе Тим Цзю (21-0) рассказал, что был разочарован отменой боя с абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе Джермеллом Чарло (35-1).

«Я был разбит [новостью о травме Чарло], потому что я набрал сумасшедшую форму. Я реально бы готов к этому вызову. Я был уверен, что шокирую мир. Но что поделать, — сказал Цзю в интервью ESNEWS. — Мне повезло, что травму получил не я. Это я мог бы сейчас сидеть со сломанной рукой и гипсом».

Также Цзю прокомментировал мнение многих фанатов, что Чарло якобы симулировал травму, чтобы избежать боя.

«Желаю Чарло скорейшего выздоровления, мы еще встретимся, — отметил Цзю. — Всегда найдутся люди, которые будут тебя критиковать, что бы ты ни сделал. Мы, боксеры, находимся в центре внимания. Люди будут высказывать о тебе мнение налево и направо. Просто не обращай внимание».

Цзю добавил, что его следующий бой может состояться в Австралии.

«Мы продолжаем тренироваться в зале и пробудем здесь [в США] еще три недели. Потом мы вернемся домой. Надеюсь, мой промоутер организует мне большой бой в Австралии, а затем мы полетим в США для мегабоя против Чарло», — резюмировал Цзю.

Чарло получил травму и его бой с Цзю отложен. Поединок должен был состояться 28 января 2023 года в Лас-Вегасе, США.